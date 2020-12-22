اخبار السعوديه
- 0 السعوديون في اليابان بخير عقب زلزال «أموروي»
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0 جدة تبدأ تدوير 7.5 مليون طن من مخلفات البناء
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0 السعودية | صورة.. الاقتران العظيم يزين سماء السعودية
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0 السعودية اليوم / المتحدث باسم الحكومة الفرنسية : ماكرون مازال يعاني من أعراض كوفيد-19.. لكن حالته مستقرة
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0 السعودية اليوم / البرازيل تسجل 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا
اخبار الخليج
- 0 العربية: ميليشيا الحوثي ترفض سفر توأم سيامي للعلاج خارج اليمن
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0 رفع إلى الرئيس هادي.. الحكومة اليمنية الجديدة تتلقى أول تهديد بعدم منحها الثقة
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0 مصادرة ”المشاركة المجتمعية” الخاصة بالمعلمين في صنعاء
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0 الحوثيون يصدرون تعميم لتغيير أسماء الكليات والمراكز والاقسام بأسماء قتلاهم (وثيقة)
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0 مليشيا الحوثي تعلن وصول عدد من أفراد الجيش إلى صنعاء
اخبار العالم
أخبار مصر
- 0 تعرف على إرشادات المرور للوقاية من حوادث الشبورة
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0 قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلي ومواعيد قيامها
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0 محافظة القاهرة تتخذ قرارات هامة لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها
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0 بغداد 18 وموسكو 01-.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الثلاثاء
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0 4 مدن بالقليوبية تسجل «صفر كورونا».. وبنها الاعلى لليوم الثاني
الاقتصاد
- 0 تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء.. الكندوز بين 110 و130 جنيها
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0 تسارع نمو مبيعات التجزئة في استراليا يفوق التوقعات
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0 الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في عامين ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي
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0 "تحديات الضريبة الدولية" دراسة جديدة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية
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0 العجائن والمحضرات الغذائية تتصدر قائمة السلع المصرية الأعلى تصديرا سبتمبر الماضى
اخبار الرياضه
- 0 الطلائع يستضيف مصر المقاصة على جهاز الرياضة فى مواجهة "الجريحين".. الليلة
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0 الإنتاج الحربى يغلق صفحة البنك الأهلى ويستعد لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري
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0 أبراهام: سعيد بثقة لامبارد وبتسجيلى هدفين أمام وست هام
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0 الزمالك يقدم طلب لـ «كاف» بعد إنسحاب جازيل التشادي
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0 الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهدد بالإيقاف
فن ومشاهير
- 0 الاحتفال بذكرى وفاة فريد الأطرش بسينما الهناجر وبيت السحيمى.. الخميس
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0 مؤسسة الشارقة للفنون تعلن برنامجها لربيع 2021
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0 ماجد المهندس يحيى حفلا غنائيا بالإمارات 31 ديسمبر
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0 بالصور ..كامل العدد والالتزام بالإجراءات الاحترازية شعار المهرجان القومي للمسرح المصري في أولى عروضه المسرحية
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0 صور| مايا دياب أنيقة في أحدث جلسة تصوير
علوم وتكنولوجيا
- 0 تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Zoom يدعم أجهزة ماك.. اعرف التفاصيل
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0 تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف طرح الاشتراك في خدمة القيادة الذاتية الكاملة أوائل 2021
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0 تكنولوجيا: Resident Evil 3.. تعرف على ما يحتاجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة
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0 تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 7
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0 تكنولوجيا: أيفون 13 يصل بـ "نوتش" Notch كاميرا أصغر .. اعرف التفاصيل