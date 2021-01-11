اخبار السعوديه

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن تساقط الثلوج على بللسمر يعد «حالة خاصة»، موضحًا أسباب حدوثها. وذكر المركز –عبر تويتر- أن تساقط الثلوج على بللسمر، ساعد في حدوثه، ما يلي: أولًا: ارتفاع المنطقة التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر. ثانيًا: انخفاض ملموس في درجات الحرارة. ثالثًا: هطول أمطار خفيفة الى متوسطة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم،...
أمانة جدة نحو 637 ألف ذبيحة استقبلتها المسالخ في 2020
استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية 636.819 ألف رأس من الأنعام خلال عام 2020م جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 1133 ذبيحة كليًا غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة. وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري أن المذبوحات توزعت...
تجاوبًا مع بلاغ مواطن.. مرور جدة يلقي القبض على قائد مركبة مخالف
تفاعل المرور السعودي، مع بلاغ مواطن، معلنًا القبض على قائد مركبة في مدينة جدة، انحرف إلى الطريق المجاور من غير المكان المخصص لذلك. وذكر المرور –عبر تويتر- : «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام». وقال المواطن في بلاغه، إن قائد المركبة وهو مراهق، سلك الطريق العكسي من غير...
وزير التعليم يوافق على تعديل مسمى شهادة الجامعة السعودية الإلكترونية
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بالموافقة على تعديل مسمى الشهادة التي تمنحها الجامعة السعودية الإلكترونية لـ«انتظام». وقالت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، د. ليلك أحمد الصفدي –عبر تويتر-: «أهنيء الطلاب والطالبات على هذا القرار وأسأل الله أن ينفع به طلبتنا في مسيرتهم العلمية والعملية.. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير». اقرأ أيضًا: الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع...
بالفيديو.. أمير عسير يشدد على الاهتمام بـ200 شجرة معمرة
أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن الأشجار المعمرة في المنطقة تعتبر أحد أهم الروافد البيئية بالمملكة، مشددًا على أنه يتم حاليًا عمل خطة مُحْكمة لحمايتها. وأوضحت إمارة عسير –عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال شدد على ضرورة الاهتمام بحمايتة االشجار المعمرة بالمنطقة والتي بلغ عددها 200 شجرة. جاء ذلك خلال رعاية أمير عسير لورشة العمل نظمتها...