اخبار السعوديه

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن تساقط الثلوج على بللسمر يعد «حالة خاصة»، موضحًا أسباب حدوثها. وذكر المركز –عبر تويتر- أن تساقط الثلوج على بللسمر، ساعد في حدوثه، ما يلي: أولًا: ارتفاع المنطقة التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر. ثانيًا: انخفاض ملموس في درجات الحرارة. ثالثًا: هطول أمطار خفيفة الى متوسطة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم،...

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