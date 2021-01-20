أزالت ادارتى غرب وشرق التعليميتين فى الاسكندرية، تعديات واشغالات واقعة على حرم 12 مدرسة، وذلك في إطار تأمين المنشٱت التعليمية والتصدي للمخالفات والتعديات حول أسوار المدارس. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
72% زيادة في صادرات موانئ البحر الأحمر
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 521 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 29 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 330 الف طن بنسبة زيادة 72% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 191 الف طن كما سجلت الصادرات تفوق عن صادرات الفترة... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط...
«لديه مشاكل مع زوجته».. تحديد هوية الأب الذي جرد ابنته الرضيعة من ملابسها
تجرد أب بالدقهلية من مشاعره الإنسانية، وقام بتجريد ابنته الرضيعة من ملابسها بالشارع فى عز البرد مهددا بأنه سيشعل النار بها وسط محاولات من أحد الأشخاص وتوسللت المواطنين بأن يتركها...
رئيس جهاز الشروق: افتتاح تجريبي لمركز «الكاتب المصري» الثقافي (صور)
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الافتتاح التجريبي لأول المراكز الثقافية بالمدينة "مركز الكاتب المصرى" والذي يتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح عرضا مسرحيا قدمه أبناء مدينة الشروق، بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة وجهاز... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«مياه الفيوم»: الانتهاء من تركيب ٥٤٣٧ قطعة موفرة للمياه بدور العبادة
أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأنه تم الإنتهاء من تركيب ٥٤٣٧ قطعة ذكية موفرة مجانية لمياه الشرب داخل دورات المياه بدور العبادة الأهلية، وذلك بالتعاون مع مجالس المدن داخل محافظة الفيوم، طبقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...