أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأنه تم الإنتهاء من تركيب ٥٤٣٧ قطعة ذكية موفرة مجانية لمياه الشرب داخل دورات المياه بدور العبادة الأهلية، وذلك بالتعاون مع مجالس المدن داخل محافظة الفيوم، طبقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

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