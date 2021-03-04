ارتفع صافي أصول 22 صندوقاً استثمارياً تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية بأكثر من ......
"فيتش" تتوقع انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في 2021
توقعت وكالة فيتش سوليوشنز، انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في العام الحالي، حيث يرجح ارتفاع الناتج ......
السيادي السعودي يستعد للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق
يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي الانتهاء من صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا ......
اجتماع أوبك بلس يدرس اليوم تمديد خفض إنتاج النفط وخيارات أخرى
يجتمع كبار منتجي النفط داخل أوبك وحلفائها اليوم الخميس للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على ......
هيونداي للصناعات الثقيلة تتعاون مع أرامكو السعودية في مشروع الهيدروجين
كشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، عن توقيع صفقة مع شركة أرامكو السعودية للتعاون في مشروع ......