اخبار العالم

قُتل وأصيب عشرات المدنيين بهجومين انتحاريين في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن هجومين مزدوجين قتلا 13 شخصا وأصابا 20 على الأقل، في سوق بوسط بغداد....
لبنان | عون أبرق مهنئا إلى بايدن: أتطلع الى العمل معكم في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين
لبنان | أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئا بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، ومتمنيا له النجاح والتوفيق خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الأصعدة. وجاء في البرقية: “اني أتطلع الى العمل مع فخامتكم في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين، مع التمسك بقيم الحقيقة والنزاهة […] The post عون أبرق...
لبنان | جمعية اهالي الطلاب في الخارج دعت للتحرك امام المصارف تزامنا مع تعليق الاقفال
لبنان | أعلنت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان اليوم، ما يلي: “لم ولن ننسى الوعود العرقوبية التي تكرم علينا فيها مسؤولينا منذ أشهر عدة والمتعلقة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي وذلك لتقطيع الوقت، وصولا إلى تضييع العام الدراسي على طلابنا في جامعات الخارج عن سابق تصور وتصميم، وكأن هؤلاء المسؤولين يؤكدون لشعبهم في كل مرة […] The post جمعية اهالي...
لبنان | مخزومي يطالب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الاتهامات الموجهة بحق سلامة
لبنان | نشر النائب فؤاد مخزومي تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها “توجهت برسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري للمطالبة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الاتهامات الموجهة من المدعي العام السويسري بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصوصاً أن هذه الاتهامات لها صلة مباشرة بالأزمة المالية التي يرزح تحتها البلد واقتصاده”. توجهت برسالة إلى رئيس […] The post مخزومي يطالب...
لبنان | أبو شرف: لا تخطيط في وزارة الصحة
لبنان | اشار نقيب الاطباء شرف ابو شرف الى ان المصاب بكورونا الذي لم تظهر عليه أي عوارض يمكن أن ينقل العدوى لغيره. واوضح بانه عند الاصابة مرة ثانية بكورونا تكون العوارض أخف، لكن ذلك لا يمنع ببعض الحالات النادرة أن تكون العوارض أقوى من المرة الأولى. وذكر ابو شرف في حديث تلفزيوني، بانه تم وضع خطة […] The post أبو شرف:...