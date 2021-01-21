اخبار العالم

لبنان | أعلنت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان اليوم، ما يلي: “لم ولن ننسى الوعود العرقوبية التي تكرم علينا فيها مسؤولينا منذ أشهر عدة والمتعلقة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي وذلك لتقطيع الوقت، وصولا إلى تضييع العام الدراسي على طلابنا في جامعات الخارج عن سابق تصور وتصميم، وكأن هؤلاء المسؤولين يؤكدون لشعبهم في كل مرة […] The post جمعية اهالي...

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