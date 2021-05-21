اخبار الخليج

وفي وقت سابق، الخميس، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري ...
أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية أمام البرلمان غدا.. عون يشرح أسباب التعطيل.. روسيا وأوروبا يؤكدان دعمهما السياسى لبيروت.. ورؤساء الحكومات السابقة بلبنان: الحريرى التزم بالأعراف الدستورية فى مسار التأليف الحكومى
بين تجاذبات عدة، وأطروحات دولية ونقاشات داخلية تُجرى المحاولات الحثيثة لإخراج لبنان من كبوته، وتأليف حكومة جديدية حيث يشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 9 أشهر..
أجواء الفرحة تعم قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار برعاية مصرية.. فيديو
علت أصوات التكبيرات والتهليل فى كل مدن قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية..
جامعة جازان تعتمد ضوابط الدراسة للفصل الصيفي
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اعتمدت جامعة جازان اليوم، ضوابط سير العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي من العام الجامعي الحالي ١٤٤٢هـ وفق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا. وأوضح المتحدث الإعلامي لجامعة جازان موسى بن يحيى محرق أن الجامعة تهدف من خلال تطبيق تلك الضوابط للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، وضمان جودة......
رفض إبراز هويته.. ضبط مواطن تلفظ على رجال الأمن بجازان
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة جازان، أنه تم ضبط مواطن لعدم تجاوبه مع طلب رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه، كما تلفظ على رجال الأمن. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، أوقفت مواطناً في العقد السادس من العمر بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال......