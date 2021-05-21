اخبار الخليج

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة جازان، أنه تم ضبط مواطن لعدم تجاوبه مع طلب رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه، كما تلفظ على رجال الأمن. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، أوقفت مواطناً في العقد السادس من العمر بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال......

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