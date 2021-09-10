صحة ورشاقة

6 مشروبات يمكنك تناولها للحفاظ على مستوى الكوليسترول mai.ali Fri, 09/10/2021 - 16:36...
«صحة الرياض» تحذر: 8 آثار جانبية خطيرة لتناول «المنشطات»
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، من خطورة الآثار الجانبية لتناول الرجال والنساء للمنشطات. وقالت “صحة الرياض”، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن المنشطات قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة منها: – حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية. – مشاكل الكبد أو الكلى والتي قد تصل إلى الفشل الكلوي.......
اختراق طبي جديد.. تقنية جديدة للتنبؤ المبكر بمرض «الزهايمر»
متابعة الخليج 365 - وكالات: أكد باحثون أنه يمكن التنبؤ بمرض الزهايمر بشكل مبكر وبدقة تقارب 100 في المائة بعد اختراق طبي جديد. وطور الخبراء خوارزمية تقوم على كميات كثيفة من البيانات للتنبؤ بالمرضى المحتمل إصابتهم بالزهايمر، وتعتمد هذه الطريقة على التعلم العميق، لمساعدة المرضى المصابين بالزهايمر، والمعروف بانه يضعف الذاكرة ومهارات التفكير. وقال الباحثون إن هذه......
"هتخس يعنى هتخس"..4 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة هتساعدك لاستعادة رشاقتك
التخلص من الوزن الزائد والسمنة يعد حلم الكثيرين، فالالتزام بتناول أطعمة معينة مع ممارسة الرياضة يوميا، وتغيير أسلوب الحياة بالكامل يعد من الأمور الصعبة ولكنها من الحيل الجيدة لك ولصحتك.
كيف يتسبب النظام الغذائي الغني بالدهون فى اضطراب "ساعة جسمك"؟ دراسة توضح
كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين النظام الغذائي غير الصحي وعالي الدهون والتأثير على اضطراب ساعة جسمك.