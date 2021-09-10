صحة ورشاقة

متابعة الخليج 365 - وكالات: أكد باحثون أنه يمكن التنبؤ بمرض الزهايمر بشكل مبكر وبدقة تقارب 100 في المائة بعد اختراق طبي جديد. وطور الخبراء خوارزمية تقوم على كميات كثيفة من البيانات للتنبؤ بالمرضى المحتمل إصابتهم بالزهايمر، وتعتمد هذه الطريقة على التعلم العميق، لمساعدة المرضى المصابين بالزهايمر، والمعروف بانه يضعف الذاكرة ومهارات التفكير. وقال الباحثون إن هذه......

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