اخبار الرياضه

الامارات | أعلن نادي الزمالك المصري، أمس، في تصريح صحافي تمديد عقد قائد الفريق، محمود عبدالرازق «شيكابالا» لموسمين، لينتهي في 2023 More......
الامارات | 19 لاعباً من الشباب يمثلون مستقبل المنتخب.. ورهان حقيقي لمارفيك
الامارات | بدأ مدرب المنتخب الوطني، الجديد - القديم، الهولندي مارفيك، رحلته الجديدة في القيادة الفنية للأبيض، من خلال اتخاذه أولى More......
الامارات | إلغاء شرط «قياس الحرارة» للدخول إلى الأندية الرياضية في دبي
الامارات | قرر مجلس دبي الرياضي عدم إلزام مراكز التدريب واللياقة البدنية والمنشآت الرياضية والأندية والأكاديميات والفعاليات More......
الامارات | الشارقة يودّع 2020 في القمة
الامارات | قاد النجمان البرازيليان إيغور كورنادو وويلتون سواريرز فريقهما الشارقة، أمس، إلى إنهاء عام 2020 في قمة دوري الخليج More......
الامارات | الزعابي: اعتمادي من «فيفا» حكماً دولياً حلم انتظرته 8 سنوات
الامارات | عقدت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، أمس، اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، More......