علوم وتكنولوجيا

تمكن باحثون بقيادة عالم المناخ المعروف سيباستيان جيليه من جامعة جنيف في سويسرا، من الكشف عن سبب اختفاء القمر من السماء قبل نحو ألف عام. وحدث اضطراب كبير في الغلاف الجوي للأرض، إثر تدفق سحابة عملاقة من الجسيمات الغنية بالكبريت في جميع أنحاء طبقة “الستراتوسفير”، مما جعل السماء مظلمة لأشهر أو حتى سنوات، قبل أن […] The post الكشف عن...
3 تعديلات مرتقبة لـ”واتساب” في 2021
كشف موقع “ذا نيوز” أن تطبيق “واتساب” سيطرح عددا من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021 . وقدم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة وهي: المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب “WhatsApp Web”، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه […] The post 3 تعديلات...
الحكومة الأمريكية تواصل سعيها لحظر تيك توك
الحكومة الأمريكية تواصل سعيها لحظر تيك توك
شاومي تعلن عن هاتف Mi 11 مع Snapdragon 888
شاومي تعلن عن هاتف Mi 11 مع Snapdragon 888
تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك مشاركة شاشتك بـZoom عبر الهاتف أو الكمبيوتر
تكنولوجيا: مع انتشار الاجتماعات الأونلاين، يصبح فى بعض الأحيان من المفيد مشاركة هاتفك أو شاشة الكمبيوتر مع زملاء العمل أو الطلاب عندما تكون فى مكالمة فيديو Zoom