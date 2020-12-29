علوم وتكنولوجيا

تمكن باحثون بقيادة عالم المناخ المعروف سيباستيان جيليه من جامعة جنيف في سويسرا، من الكشف عن سبب اختفاء القمر من السماء قبل نحو ألف عام. وحدث اضطراب كبير في الغلاف الجوي للأرض، إثر تدفق سحابة عملاقة من الجسيمات الغنية بالكبريت في جميع أنحاء طبقة “الستراتوسفير”، مما جعل السماء مظلمة لأشهر أو حتى سنوات، قبل أن […] The post الكشف عن...

المزيد ...