علوم وتكنولوجيا

علوم وتكنولوجيا

الكشف عن سبب اختفاء القمر من السماء قبل ألف عام

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الكشف عن سبب اختفاء القمر من السماء قبل ألف عام

تمكن باحثون بقيادة عالم المناخ المعروف سيباستيان جيليه من جامعة جنيف في سويسرا، من الكشف عن سبب اختفاء القمر من السماء قبل نحو ألف عام. وحدث اضطراب كبير في الغلاف الجوي للأرض، إثر تدفق سحابة عملاقة من الجسيمات الغنية بالكبريت في جميع أنحاء طبقة “الستراتوسفير”، مما جعل السماء مظلمة لأشهر أو حتى سنوات، قبل أن […] The post الكشف عن...

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علوم وتكنولوجيا

3 تعديلات مرتقبة لـ”واتساب” في 2021

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3 تعديلات مرتقبة لـ”واتساب” في 2021

كشف موقع “ذا نيوز” أن تطبيق “واتساب” سيطرح عددا من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021 . وقدم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة وهي: المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب “WhatsApp Web”، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه […] The post 3 تعديلات...

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علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك مشاركة شاشتك بـZoom عبر الهاتف أو الكمبيوتر

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تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك مشاركة شاشتك بـZoom عبر الهاتف أو الكمبيوتر

تكنولوجيا: مع انتشار الاجتماعات الأونلاين، يصبح فى بعض الأحيان من المفيد مشاركة هاتفك أو شاشة الكمبيوتر مع زملاء العمل أو الطلاب عندما تكون فى مكالمة فيديو Zoom

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