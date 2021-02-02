الامارات | أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 123,740 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم More......
الامارات | وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في تصادم بين 3 حافلات بدبي
الامارات | توفي شخصان وأصيب 10 آخرون بإصابات متفاوتة في حادث تصادم وقع بين 3 حافلات على شارع الخيل في دبي،نتيجة انحراف مفاجئ من More......
الامارات | محمد بن راشد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويطلق منصة "استثمر في دبي"
الامارات | ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع المجلس التنفيذي More......
الامارات | "الصحة" تسحب وتعلق تسجيل منتج طبي غير مطابق للمواصفات
الامارات | قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق تسجيل منتج طبي، غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى سحب وسيلتين طبيتين بسبب More......
الامارات | "صحة دبي" تتسلم الشحنة الأولى من لقاح "استرازينيكا"
الامارات | تسلمت هيئة الصحة بدبي، الشحنة الأولى من لقاح "استرازينيكا"، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي More......