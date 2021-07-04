فن ومشاهير

التقطت عدسات مصورى الباباراتزى صوراً للنجمين جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين أثناء نزهتهما بأحد الجزر اليونانية وفقاً لما أكده تقرير
الكشف عن موعد حفل عاصي الحلاني ونانسي عجرم في الرياض.. ومن الفنان السعودي الذي سيشاركهما الحفل؟
الكشف عن موعد حفل عاصي الحلاني ونانسي عجرم في الرياض.. ومن الفنان السعودي الذي سيشاركهما الحفل؟
شاهد.. مايا دياب تسقط من على ”هاف بورد“ واتهامات لها بالفبركة!
شاهد.. مايا دياب تسقط من على ”هاف بورد“ واتهامات لها بالفبركة!
إبنه هيا الشعيبي نُسخة مصغرة عنها لن تصدق الشبه بينهما.. شاهد بالصور !
إبنه هيا الشعيبي نُسخة مصغرة عنها لن تصدق الشبه بينهما.. شاهد بالصور !
شاهد.. بلقيس واحلام معا في عيادة تجميل في دبي!
شاهد.. بلقيس واحلام معا في عيادة تجميل في دبي!