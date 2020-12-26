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- 0 السعودية.. إصابات فيروس كورونا تواصل الانخفاض
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0 السعودية | إقامة شوطي المفاريد غداً للوني “الحمر” و” الشقح ” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
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0 السعودية | وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية” ضمن ملتقى مكة الثقافي
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0 السعودية | أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد
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0 الأمير محمد بن سلمان.. القائد القدوة
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- 0 إيطاليا.. 261 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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0 بعد تلقي ولي العهد السعودي لقاح كورونا..ارتفاع نسبة المسجَّلين 5 أضعاف
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0 «قضية وجودية لمصر وشعبها».. السيسي يبحث مستجدات سد النهضة مع رئيس جنوب إفريقيا
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0 هل يجوز رد البضائع المضبوطة حال سداد الضريبة الجمركية؟..اعرف القانون بيقول إيه
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0 النائب عمرو درويش: الرقابة ليس معناها تصيد الأخطاء ولكن المطلوب تصحيح المسار
أخبار مصر
- 0 البابا تواضروس: إذاعة القداس على الهواء..وجار مناقشة قانون الطلاق بمجلس الوزراء
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0 التعليم العالى: مليون إصابة بكورونا فى العالم خلال 33 ساعة ولكن حدتها أقل
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0 مدير صندوق تطوير العشوائيات: انتهاء 60% من تطويرات مثلث ماسبيرو
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0 "التعليم العالى": سنفكر فى الغلق حال عجزنا عن توفير تعليم فى بيئة صحية آمنة
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الاقتصاد
- 0 وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر
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0 مشروعات عملاقة بتكلفة 22.5 مليار جنيه تغير الخريطة السياحية لمصر
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0 مناوشات «فيسبوك» و«أبل» تتويج لمعركة بدأت قبل 10 سنوات
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0 لندن تتخطى تحديات اتفاق «بريكست».. ماذا بعد
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0 اقتصاد الإمارات يعبر عام التحديات بأداء مالي متين
اخبار الرياضه
- 0 الزمالك يعقد جلسة جديدة مع وكيل فرجانى ساسى لحسم ملف التجديد خلال ساعات
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0 بيان جديد من اللجنة الأولمبية لتوضيح قرار الإجراءات الاحترازية للنشاط الرياضى
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0 متحدث نادى الزمالك: سألوا فرجانى ساسى انت منين من تونس قالهم من ميت عقبة
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0 اهداف مباراة مصر المقاصة والمصرى فى الدوري
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0 ضحية احتفالات الأهلى ببطولة أفريقيا فى نجع حمادى يلتقط صورا تذكارية بالنادى
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- 0 تكنولوجيا: قائد العربة الجوالة على كوكب المريخ يروى تجربته عن القيادة
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0 تكنولوجيا: إيلون ماسك يحلم ماسك ببناء قاعدة بشرية دائمة على كوكب المريخ
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0 تكنولوجيا: مركبة "تشانج آه-5" تتابع طريقها لنقطة "لاجرانج" بين الشمس والأرض
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0 تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف vivo X60 Pro كاملة
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0 تكنولوجيا: شركة روسية للأمن السيبرانى تكشف أرقاما مفزعة حول خسائر هواة الألعاب فى 2020
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- 0 خبيرة سويسرية: أحد أنواع الياقوت قد يصبح حجر 2021
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0 شاهد: الفنان محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة "فلسطين أنت الروح"
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0 تراند اليوم : عمل فني جديد احتفاءً بالذكرى الخامسة والستين لإطلاق الثورة الفلسطينية
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0 شاهد: برج خليفة يتزين بصورة الشيف بوراك لهذا السبب
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0 شاهد : محمد رمضان يفاجئ متابعيه بإطلالة مثيرة بعيدًا عن الفن
لايف ستايل
- 0 قبل جوهرة ورانيا يوسف.. فنانات استعرضن مفاتنهن بدون بطانة «فيديو وصور»
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0 مروة شتلة: «100% من الرجالة في مصر مبيقدروش تضحيات الزوجة»
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0 حبيبة طارق العريان تحذر من حساب وهمي باسمها: اعملوا ريبورتات «فيديو وصور»
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0 جوهرة تثير الجدل بفستان مفتوح وبدون بطانة «فيديو وصور»
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0 ميرهان حسين تنشر صورة جديدة من الفوتوسيشن المثير للجدل