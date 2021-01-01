اخبار اليمن

أقدمت عصابة سرقة في محافظة إب على سرقة منزل مواطن ، وأهذوا ذهبا وسلاح وجنابي وبصائر. وقالت مصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي إن أمن مديرية العدين في محافظة إب من ضبط عصابة مكونة من أربعة أشخاص وهم كلا من:1- المدعو (م. ا. ا) – 27 عاما-2- المدعو (ع. ا. ق) – 23 عاما-3- المدعو...

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