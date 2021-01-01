اخبار اليمن

أقدمت عصابة سرقة في محافظة إب على سرقة منزل مواطن ، وأهذوا ذهبا وسلاح وجنابي وبصائر. وقالت مصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي إن أمن مديرية العدين في محافظة إب من ضبط عصابة مكونة من أربعة أشخاص وهم كلا من:1- المدعو (م. ا. ا) – 27 عاما-2- المدعو (ع. ا. ق) – 23 عاما-3- المدعو...
مصدر أمني يكشف عن سبب الإنفجار في خور مكسر
كشفت مصادر إعلامية عن سبب الانفجار الذي سمع قبل قليل في مديرية خور_مكسر.وقالت الغد المشرق نقلا عن مصدر أم...
نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء المناضل علي عبدالله السلال
بعث نائب رئيس رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء علي عبدالله...
وزير الخارجية وشؤون المغتربين يتلقى اتصال من المبعوث مارتن غريفث
تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مساء اليوم إتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للأم...
وكيل محافظة تعز يثمن الدعم الإغاثي والإنساني لدولة الكويت
ثمن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي التدخلات الانسانية والاغاثية المقدمة من دولة الكويت الشقيقة...