اخبار عمان

عقد مجلس ادارة مؤسسة الصحة الوقفية مؤخرًا اجتماعه الأول بديوان عام وزارة الصحة. وقد ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم انتخاب الدكتور احمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة (رئيسًا)، وسعادة ......

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