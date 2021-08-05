اخبار عمان

عقد مجلس ادارة مؤسسة الصحة الوقفية مؤخرًا اجتماعه الأول بديوان عام وزارة الصحة. وقد ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم انتخاب الدكتور احمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة (رئيسًا)، وسعادة ......
محافظ شمال الباطنة يناقش الاستراتيجية العمرانية للمحافظة
صحار – «الخليج 365»: ترأس سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة صباح أمس اجتماعًا موسعًا مع فريق الاستراتيجية العمرانية بوزارة الاسكان والتخطيط العمراني. حيث استعرض الاجتماع الاستراتيجية العمرانية الإقليمية لمحافظة ......
استعراض العلاقات الأخوية بين السلطنة وقطر فـي مجالات التعاون المشتركة
جلسة مباحثات رسمية لبحث مجالات التعاون العسكري بين البلدين استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة الفريق الركن طيار ......
تحيات جلالة السلطان للرئيس الإيراني ينقلها وزير الخارجية
بدر بن حمد يلتقي النائب الأول لرئيس الجمهورية طهران ـ العمانية: استقبل فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بديوان رئاسة الجمهورية ......
تواصل حملة تحصين طلبة المدارس من سن «12» عاما فما فوق بتعليمية الداخلية
نزوى ـ «الخليج 365»: منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي: تواصل المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية المرحلة الأولى ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) ......