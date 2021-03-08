انت الان تتابع خبر الخارجية الأمريكية: عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن تقديمها "عرض تفاوض" مع إيران في إطار مجموعة 5+1. وقالت الخارجية الأمريكية "عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 وفقا للخطة الأوروبية ونتمنى ردا إيجابيا". وأضافت "صبرنا ليس بلا حدود فيما يخص إيران ونتشاور في هذا الشأن مع الكونغرس وحلفائنا وشركائنا".

