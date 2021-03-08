انت الان تتابع خبر الخارجية الأمريكية: عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن تقديمها "عرض تفاوض" مع إيران في إطار مجموعة 5+1.
وقالت الخارجية الأمريكية "عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 وفقا للخطة الأوروبية ونتمنى ردا إيجابيا".
وأضافت "صبرنا ليس بلا حدود فيما يخص إيران ونتشاور في هذا الشأن مع الكونغرس وحلفائنا وشركائنا".
وأضافت "صبرنا ليس بلا حدود فيما يخص إيران ونتشاور في هذا الشأن مع الكونغرس وحلفائنا وشركائنا".