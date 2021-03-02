كندا توزع 1.92 مليون جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت كندا 1.92 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد حتى الآن.



جاء ذلك حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ56 ألفا و248 جرعة لكل يوم.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق كندا 2.7 سنة لتطعيم 75 % من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأ التطعيم في كندا منذ نحو 10 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 875 ألفا و388 إصابة.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا منذ عام و5 أسابيع.