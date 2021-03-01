الصقور يحافظ على صدارة الممتاز بفوز جديد

وسجلت الصقور هدفها الأول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء سجلها حمادي أحمد، ليضاعف الجوية النتيجة بهدف إبراهيم بايش عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص نفط البصرة الفارق من ركلة جزاء سجل منها أحمد فرحان عند الدقيقة 69، لكن البديل لؤي العاني تمكن من زيادة غلة الاهداف لفريقه الجوية بالهدف الثالث في الدقيقة 86 ، وفي الدقيقة الرابعة والاخيرة من الوقت الاضافي (90 +4) إستطاع نفط البصرة تسجيل هدف التقليص الثاني بواسطة أحمد زامل ليخرج فريقه خاسراً 2 – 3.



وبهذا الفوز إرتفع رصيد الجوية الى النقطة 47 وصدارة قائمة دوري الكرة الممتاز، والزوراء ثانياً بـ 40 نقطة والشرطة ثالثاً بـ 37 نقطة.