شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لتعديل درجة القيد فى جدول نقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين عن كافة التفاصيل الخاصة بتجديد بطاقة العضوية لعام 2021، والاشتراك بمشروع العلاج، موضحة أن المحامين حاملى "كارنية" 2020 سيسددون رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها ، وحدد النقابة شروط تعديل القيد فى جدوال النقابة والتى رصدها الخليج 365 على النحو التالى

الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف فى نقابة المحامين :

1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

4 ـ إيصال سداد الرسوم.

5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

6 ـ برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 1 بالنسبة للمحامي الحر.