مدافع “الأسود” يخضع لـ “بروتوكول كوفيد” بعد تعافيه من “كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وساٸل اعلام اسبانية شفاء الدولي المغربي جواد الياميق من فيروس “كورونا” بعد أيام قضاها في الحجر الصحي داخل منزله، وفق ما ينص عليه البروتوكول الصحي المعتمد في الدوري الاسباني.

وشددت المصادر ذاتها علی كون الياميق سيخضع لبرنامج تدريبي خاص تحت اشراف الطاقم التقني لفريقه ريال بلد الوليد بعد تعافيه من الفيروس.

وقال مدرب بلد الوليد سيرجيو غونزاليس عن حالة الياميق “من الصعب أن تغيب عن التداريب والمباريات 10 أو15 يوما ومباشرة بعد الحصول علی الترخيص تشارك في المباريات”.

وتابع “وضعنا بروتوكولا خاصا بالمتعافين من “كوفيد 19” يرتكز علی تداريب انفرادية لـ 3 أو 4 أيام لتفادي معاناتهم من الاصابة قبل الالتحاق بالمجموعة.