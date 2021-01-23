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حكام الإمارات يهنؤون رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه

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محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك بمناسبة اعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

 

 كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فاوستين أركانج تواديرا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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