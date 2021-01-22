نابل تسجّل 9 وفيات بكورونا و268 اصابة جديدة

اسماعيل عبد الحي - سجلت ولاية نابل 9 وفيات حسب الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء امس الاربعاء على صفحتها الرسمية.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة إلى حالتي وفاة يوم امس الاربعاء، تعود الأولى لامرأة أصيلة معتمدية سليمان تبلغ من العمر 79 سنة، ورجل يبلغ من العمر 83 سنة أصيل معتمدية دار شعبان الفهري، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة بتاريخ الثلاثاء و3 حالات بتواريخ سابقة تم التبليغ عنها يوم الاربعاء.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة بنابل 268 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا على إثر القيام ب617 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة إلى 12795 حالة منذ بداية الجائحة، من بينها 2740 حالة نشيطة، أي لا تزال حاملة للفيروس.

وفي المقابل، تم خلال الساعات ال24 الأخيرة رفع العزل الصحي عن 258 شخصا تجاوزوا مرحلة نقل العدوى، ليرتفع مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى، حسب البروتوكول الصحي المعتمد، إلى 9705 حالة.