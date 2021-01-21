فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الدوحة الثلاثاء المقبل

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19 يناير , 2021
أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية اليوم الخميس استئناف رحلاتها إلى قطر.
وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في فلاي دبي إن الناقلة ستبدأ رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك بعد توقيع "اتفاق العلا" الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الخامس من الشهر الجاري والذي نص على عودة العلاقات مع قطر.
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