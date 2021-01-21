متابعة : أكثر من 40 قتيلا وجريحا بانفجارين وسط بغداد

اسماعيل عبد الحي - أفادت روسيا اليوم، الخميس، بسقوط أكثر من 40 قتيلا وجريحا جراء انفجارين ضربا العاصمة العراقية بغداد.

وقال القناة إن انتحاريا فجر نفسه في سوق لبيع الملابس بساحة الطيران وسط بغداد، مضيفا أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

وأشارت إلى أن الانفجار الأول كان بواسطة حزام ناسف وسط سوق مكتظة، مؤكدا أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

من جانبه، نقل موقع "بغداد بوست" عن مصدر أمني تأكيده أن التفجيرين أسفرا عن سقوط 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: RT + بغداد بوست