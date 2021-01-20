مسؤول ليبي سابق يكشف ردّ الزعيم الراحل معمّر القذافي على طلب شركاتٍ أجنبيّة بيع الخمر في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - روى مسؤول ليبي سابق موقفا للزعيم الراحل معمر القذافي دار حول طلب تقدمت به شركات أجنبية، بهدف إقامة منتجعات سياحية في ليبيا، قيل إنها كانت تحت شرط بيع الكحول وفتح نواد ليلية.

وقال رئيس الأكاديمية الإفريقية للدراسات وأمين الصحة في بنغازي سابقا، عادل الذيب في تدوينة له على "فايسبوك": "دعينا لإجتماع على ما أذكر في عام 2008 مع مجموعة من الشركات العالمية التي ترغب في إقامة منتجعات سياحية وسياحية علاجية إستثمارية بتمويل من الشركات وليست ميزانية الدولة، وذلك في عدد من مناطق ليبيا شرقا وجنوبا وغربا، وقد ترأس الإجتماع أمين اللجنة الشعبية العامة د. البغدادي المحمودي وعدد كبير من الشركات العالمية. وأثناء الاجتماع دخل القائد وجلس دون أن يتدخل إلى أن إنتهى الاجتماع فتقدم له د. البغدادي بحوصلة الاجتماع وحينها تسائل القائد بتهكم يا بغدادي قالولي إن الشركات عندهم شروط".

أجابه البغدادي: "نعم سيدي القائد"

القائد: "شنو الشروط ممكن تقولهن"

البغدادي: "شوية أمور" وأعطى ورقة مكتوبة للقائد فردها القائد للبغدادي.

القائد : "إقراها بصوت عالي".

البغدادي: "يا ودي السترة خير، الشروط هي السماح ببيع الخمر وتراخيص مراقص ليلية و .."

القائد: "هذه صلاحيات اللجنة الشعبية العامة وإلا مؤتمر الشعب العام".

البغدادي: "بالنسبة ليا لو إستقلت مش هنعطي ترخيص".

القائد: "معندنش حد يستقيل تو معقولة نحن بنسمحو بالكلام هذا في ليبيا بلد الإسلام وإلا يحسابو الليبيين يرضوا بي هالكلام، الليبيين هيذبحوكم في سبها وفي الجغبوب والبردي، هذوم مازال مايعرفوش الليبيين.. الليبيين شعب متدين محافظ، نحن أول شهر بعد الفاتح منعنا بيع الخمر وسكرنا الخمارات والبارات، نحن نعيشوا في خيم ولا نرضوا بالعار لبلادنا وخرج متعصب وانتهى الاجتماع".

وختم الذيب بالقول "المضحك أن مدراء الشركات لم يكملوا حتى الغداء" وذهبوا للمطار وعقب قائلا "خطرها نبوها كيف دبي".

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية + موقع عادل الذيب على "فيسبوك" وروسيا اليوم