غضب واسع في تونس وسط تدهور الاقتصاد بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 04:01 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 2:27 مساءً

يغلي الغضب في تونس بينما يضرب وباء كورونا الاقتصاد بعنف، بحسب ما ذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وقالت في تحليل إخباري نشر الثلاثاء، إن ”المظاهرات الليلية التي تشهدها بضع مناطق في تونس تبرز عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الإحباط الشديد الذي يعاني منه المواطنون، نتيجة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، حتى في الوقت الذي يمكن فيه اعتبار تونس بمثابة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي“.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”اجتاحت المظاهرات العنيفة 15 مدينة تونسية على الأقل، وأدت إلى دخول الشرطة في اشتباكات مع المحتجين الشباب، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه في تفريق المحتجين، وتم اعتقال المئات ونشر الجيش لمنع أعمال السلب ضد المتاجر والبنوك“.

ونقلت الصحيفة عن أنس بن عبد الكريم، الزميل البارز في منظمة البوصلة التونسية، قوله: ”تعكس تلك الاحتجاجات المناخ المتوتر في تونس، هناك مراهقون يتظاهرون مع غموض الرؤية فيما يتعلق بالمستقبل، يأتي ذلك في ذروة الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الدولة مع الوباء وعمليات الإغلاق، التي تجعل الأمور سريعة الاشتعال“.

وتابعت: ”ألمح مسؤولون إلى أنهم سيسعون للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد الارتفاع في احتياجات التمويل الخارجي بالنسبة للدولة، لكن الاقتراض سيعتمد على إصلاحات مؤلمة، لم تكن الحكومات السابقة قادرة على اتخاذها“.

وقال كريس جيريجات، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس: ”الأولوية الآن تتمثل في إنقاذ الأرواح وسبل العيش، حتى تتلاشى آثار الجائحة، لكن استعادة الاستدامة المالية للأموال الحكومية أمر لا يمكن تأخيره، ويجب أن يبدأ في الحدوث هذا العام“.

وأردفت الصحيفة: ”أدى تدهور الاقتصاد إلى تقويض الثقة في النظام السياسي والسياسيين الذين ظهروا بعد الثورة التونسية، وساهم ذلك في الصعود السريع في استطلاعات الرأي لعبير موسي، الزعيمة الحزبية المثيرة للجدل والمسؤولة السابقة في حزب الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، التي يبدو أنها استفادت من الحنين للماضي الذي شهد استقرارا اقتصاديا تحت نظام دكتاتوري“.