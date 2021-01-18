روسيا تطرد دبلوماسيين اثنين من سفارة هولندا

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية لدى موسكو.



وجاء في بيان للوزارة أنها استدعت اليوم القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة هولندا، لتعرب له عن احتجاج موسكو الشديد على إعلان السلطات الهولندية في ديسمبر 2020 "وبدون سبب"، اثنين من الدبلوماسيين الروس في هولندا "شخصين غير مرغوب فيهما"، بزعم قيامهما بـ "أنشطة تتعارض مع صفتهما الدبلوماسية".

وتابعت الوزارة، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي العربية"، أنها أبلغت القائم بالأعمال الهولندي، بأن الجانب الروسي قرر طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الهولندية في موسكو بناء على مبدأ الرد بالمثل، مضيفة أن عليهما مغادرة العاصمة الروسية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وكانت الاستخبارات الهولندية أعلنت أن الدبلوماسيين عميلان سريان للاستخبارات الروسية، وأن أحدهما أنشأ "شبكة كبيرة من المخبرين"، لا سيما في صناعة التكنولوجيا الفائقة.