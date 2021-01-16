شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة طاقة بالبرلمان توافق على منحة 750 ألف دولار لتمويل مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها ، اليوم السبت، برئاسة حسام عوض الله، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 724 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحي وصحة البيئية لتمويل مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

يشار إلي أن الملوثات العضوية الثابتة هي مواد كيماوية عضوية تشكل ذرات الكربون بنتيها الأساسية، وتبقي في البيئة بمكوناتها من هواء وماء وتربة لفترات طويله تمتذ لسنين وعقود ولا تذوب ولا تتحلل.

واستعرضت وزيرة البيئة ، هدف مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والممثلة في تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة، لافتة الى أنه سيتم شراء أجهزة دقيقة لرصد نوعية الهواء، وطبقا للاتفاق تقتصر التزامات البنك بدفع مبالغ المنحة علي مقدار الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية في السحب من حصيلة المنحة لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذي يتضمن قبوله اخطار جمهورية مصر العربية الذي يفيد بإتمام الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه