رسميا.. ليفربول يجدد عقد مدافعه حتى صيف 2025

وقال ليفربول، في بيان رسمي: "وقع ترينت ألكسندر أرنولد عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

وصرح أرنولد، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "يشرفني أن تتاح لي الفرصة للحصول على ثقة النادي الذي قرر تمديد عقدي، لذلك كان الأمر لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لي".



وأضاف: "الحالة التي يعيشها النادي تمثل دائمًا خيارًا جيدًا بالنسبة لي في مسيرتي الاحترافية. إن التمديد وتأكيد وجودي هنا لفترة أطول شيء جيد دائمًا. أنا سعيد للغاية".

وتابع: "إنه النادي الوحيد الذي أعرفه، لذا فإن التواجد هنا لهذا الوقت وتمديد عقدي للبقاء لفترة أطول، أمر رائع بالنسبة لي ولعائلتي".

وختم: "إنها لحظة فخر بالنسبة لي بأن أوقع عقدًا جديدًا هنا، كما أن الحصول على ثقة النادي والجهاز الفني يمنحني شعورًا رائعًا".

