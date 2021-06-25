غدًا.. انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد "الحمى القلاعية" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الجمعة، بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع، تحت رعاية محافظ القليوبية، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 26 يونيو على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وأكدت العسيلي، عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأشاد محافظ القليوبية بمثل هذه الحملات القومية، مؤكدًا على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.