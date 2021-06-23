شكرا لقرائتكم خبر عن 498 إصابة و37 وفاة.. كورونا مصر تواصل التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في مصر تراجعها لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، عن تسجيل 498 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى جانب 37 وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة يرتفع بذلك إلى 278295 ، من بينهم 15935 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 799 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852.