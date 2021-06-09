شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة ألف تطلق «الممشى سيرة» بقيمة 1.6 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، عن إطلاق «الممشى سيرة» ضمن مشروع الممشى الذي تطوره المجموعة بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، حيث يتضمن 1699 وحدة سكنية، متوقعاً تسليمه خلال الربع الأخير من العام 2024.

وأكد عطايا، خلال مؤتمر صحفي، على أهمية المشروع في المحافظة على عناصر التاريخ الغني للشارقة، وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران، تحقيقاً لرؤية مؤسس المجموعة، المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، في توفير تجارب أسلوب حياة عصرية للمجتمعات المحلية وتجّار التجزئة على حد سواء.

قال إن العالم شهد العديد من التغيّرات نتيجة جائحة «كوفيد-19»، حيث طرأ تحوّل كبير في التوجه السلوكي نحو أساليب الحياة المستمدة من روح الطبيعة، مضيفاً أن هذا التغيير جاء اتباعاً لرؤية المجموعة كعلامة تجارية تواكب تطلعات عملائها، التكيّف مع هذه المستجدات، وابتكار المشاريع النوعية التي تتماشى مع التوجهات الجديدة في الحاضر والمستقبل، ومن هنا جاء إطلاق مشروع «الممشى سيرة».

3 مجمّعات سكنية

وأوضح عطايا: «يتألف الممشى سيرة من ثلاثة مجمّعات سكنية تضم 1699 وحدة سكنية تتوزع على 11 مبنى، لتشكل مجموعة متنوعة من الوحدات التي تضم استوديوهاتٍ وشققاً من 1-2-3 غرف نوم، جميعها مجهّزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية مع أرقى المرافق وأفضل وسائل الراحة التي تشكل إضافة نوعية تتناسب مع أسلوب الحياة في الإمارة»، ومن المتوقع تسليم المشروع خلال الربع الأخير من العام 2024.

وأضاف عطايا.. يعد مشروع «الممشى سيرة» جوهرة المشاريع العقارية في الشارقة، مستنداً في ذلك إلى الإمكانات الاستثنائية التي تحظى بها هذه المدينة العصرية المتطورة، إلى جانب تلبية المتطلبات الجديدة للسوق العقاري، من خلال تطوير مجتمعات سكنية وتجارية وخدمية في مكان واحد، تتوفر فيها كافة احتياجات القاطنين، وتخصيص مساحات إضافية وتصاميم تدعم الإجراءات الاحترازية التي قد يتم اتخاذها في الظروف الطارئة وتعزز مختلف جوانب السلامة.

خدمات ومرافق

ويقدم «الممشى سيرة» مجموعة من الخدمات والمرافق لسكان ومرتادي المشروع. كما يضم المشروع أحواض سباحة، وحدائق، وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والتنس والكريكيت، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة، بالإضافة إلى محال للبيع بالتجزئة، ونادٍ صحي، وصالة ألعاب رياضية، وممرات لممارسة رياضة المشي، ومركز ترفيه عائلي، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومناطق تسوق وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية.

ويساهم المشروع في حماية صحة وسلامة السكان والزوار من خلال تقليل فرص تلوث الهواء، وتشجيع الرياضة والحركة والنشاط، خصوصاً أن المساحات الخضراء والحدائق الواسعة التي يضمها، ستكون مساحات ممتدة من النباتات والأشجار التي تساعد في تنقية الهواء وتخفض درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وإلى جانب خيار السكن للعائلات، تتيح مجموعة «ألف» للمستثمرين شراء الوحدات السكنية بقصد إعادة تأجيرها، مع توفير خدمة إدارة العقارات من قبل شركة خاصة عالية الكفاءة والخبرة في هذا المجال، بحيث تتولى هذه المهمة بما يحقق التوازن بين سلامة المقيمين وأمن المرافق وفي نفس الوقت تتيح للمستثمرين الحصول على عوائد مجزية.

أول مشروع خال من المركبات

لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف» إلى أن مشروع الممشى إلى جانب كونه مشروعاً متعدد الاستخدامات يجمع بين الحياة العصرية ومرافق التجزئة والترفيه، وموقعه الاستراتيجي بالقرب من المدينة الجامعية، ومطار الشارقة، ومن الحدود بين إمارتي الشارقة ودبي، يتميّز بكونه أول مشروع خال من المركبات، بما يتيح الدخول إلى كامل المجمع بيسر وراحة سيراً على الأقدام، فهو مبني على سرداب مخصص لوقوف السيارات، وبالتالي يمكن ركن السيارة والوصول مباشرة إلى الشقة.

أما التصميم المعماري والتخطيط الحضري للمشروع، فيتماشيان مع التاريخ الغني للشارقة، وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران، حيث تم تطبيق أفضل المعايير التصميمية وفقاً للممارسات العالمية المتبعة لضمان الاستغلال الأمثل للمساحات، ويحتوي «الممشى سيرة» في الوقت نفسه على ممرات ومسارات مشي وافرة، كما يتميّز بغناه بالمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة.