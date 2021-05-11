"التعاون الخليجي" يرحب بقرار وزراء الخارجية العرب حول القدس

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار وزراء خارجية الدول العربية الثلاثاء بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة.



وأشاد الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالقرار العربي بشأن القدس المحتلة وأهلها واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، وكذلك بالتحرك العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وأكد الحجرف أن هذه الانتهاكات والقرارات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية وتهجير سكانها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للانتهاكات التي تقوم بها في القدس، والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وشدد الحجرف على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني، ودعمه في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن التقدير والإجلال والإكبار لموقف المقدسيين العزل في مواجهة المعتدين الإسرائيليين والجنود المسلحين في الدفاع عن الأقصى الشريف وعن حقوقهم المشروعة.