الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين في بلاده وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن باسمه وزوجته، المسلمين في بلاده وحول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان.



وقال بايدن في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على تويتر: "مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل وأنا بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم .. رمضان كريم".

وبدأ المسلمون في أغلب الدول العربية والإسلامية اليوم الثلاثاء صوم أول أيام رمضان المبارك، بينها الإمارات والسعودية والبحرين والجزائر ومصر والأردن وفلسطين ولبنان واليمن والكويت والعراق والسودان.