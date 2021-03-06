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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد : محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي مديراً (عربياً) حضورياً، وموظفاً (آسيوياً) غيابياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير أكثر من 180 صورة ضوئية لمعاملات تخص جهة حكومية.

ـ قضت محكمة الجنايات، في دبي، بحبس عاطل سنتين، بتهمة حيازة مادتين مخدرتين، وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن معلومات وردت حول تعاطي المتهم للمخدرات وأنه يحوز كمية منها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وانتقل برفقة فرقة المكافحة إلى مقر إقامة المتهم في أحد الفنادق، وألقي القبض عليه، وبتفتيش سيارته عثر على مواد مخدرة.

- تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

محمد فودة: [email protected]

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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