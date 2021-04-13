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الامارات | "النقل المتكامل" يعلن تفعيل 149 موقفا سطحيا جديدا في العين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل تفعيل 149 موقفا سطحيا فرعيا جديدا في مدينة العين، قطاع "8C" الواقع قرب قصر متحف العين.

يأتي ذلك في إطار جهود المركز المتواصلة لتنظيم وإدارة المواقف العامة في أبوظبي وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من حالات الوقوف الخاطئ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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