تكنولوجيا: HONOR V40 5G ينطلق رسمياً بشاشة منحنية ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HONOR إصدارها الأول كعلامة تجارية مستقلة عن هواوي HONOR V40 5G والذي يأتي بتصميم منحني في الشاشة، مع كاميرة ثلاثية ومعدل تحديث 120Hz بسعر يبدأ من 556 دولار.

يتميز هاتف HONOR V40 5G بشاشة OLED منحنية waterfall بزاوية 80 درجة بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 93.2% من إطار الهاتف، وتدعم معدل تحديث 120Hz، وسرعة لمس 300Hz.

وتضم الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل ومستشعر ToF، أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع محرك Turbo X لتسريع الإطارات في الألعاب.

بينما تتميز الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل 1/1.56 مع RYYB بتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.0μm، كما يتميز المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وميزة التركيز التلقائي بالليزر.

كما يتميز الغطاء الخلفي لهاتف HONOR V40 5G بتصميم لامع مع زجاجي AG، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W لشحن البطارية حتى نسبة 60% خلال 15 دقيقة فقط، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

ويتوفر هاتف HONOR V40 5G بألوان الفضي، والأسود، والوردي بسعر يبدأ من 556 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً بدأت الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق بالفعل في السوق الصيني.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن HONOR قد تدفع الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف HONOR V40 5G بخدمات جوجل، وهو ما قد يساهم في مبيعات الهاتف في الأسواق العالمية بشكل خاص بعد خروج HONOR من سلاسل توريد هواوي.

المصدر

اعلان





