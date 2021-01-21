تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف سوني القادم Xperia 10 III

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد لإصدار سوني القادم Xperia 10 III الذي يظهر في التسريبات بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع شاشة CinemaWide بحجم 6 إنش.

قدمت شركة سوني هاتف Xperia 10 II خلال شهر فبراير من العام الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة، واليوم تظهر أول الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Xperia 10 III.

ولقد أوضحت الصور التي نشرت عبر @OnLeaks أن هاتف Xperia 10 III يأتي بنفس ملامح تصميم الإصدار السابق، مع شاشة بحجم 6 إنش وأبعاد 21:9 في شاشة CinemaWide لا تتضمن نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية، ومن المتوقع أن تتميز الشاشة بجودة عرض FHD Plus.

أيضاً يضم هاتف Xperia 10 III مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع مكبرات صوتية ستريو في الجهة الأمامية، ومدخل 3.5مم للسماعات.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 10 III يتميز بقياسات 154 في 68 في 8.3مم، وهي قياسات تحاكي الإصدار السابق Xperia 10 II، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات السابقة أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 10 III يأتي برقاقة معالج Snapdragon، وترقية في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، مع بطارية بقدرة أعلى، أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في ربيع هذا العام.

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