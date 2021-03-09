ميدو: الأهلي ضم كهربا لتصفية الحسابات مع مرتضى منصور..واللاعب وضع النادي في أزمة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي بيراميدز، أن إعلام الأهلي عليه أن يعترف بخطأ التعاقد مع اللاعب محمود كهربا.

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المُذاع عبر فضائية "النهار": أي شخص اليوم لا يرى بعد مواقف كهربا داخل الأهلي أن إدارته أخطأت بالتعاقد معه فهو مدلس و(مش حقاني).

وأضاف: بعد أكثر من واقعة داخل الأهلي بطلها كهربا، والإزعاج والمشاكل التي سببها داخل غرفة ملابس الفريق، يجب على الإعلام الأهلاوي أن يعترف بالخطأ.

وتابع "ميدو": التعاقد مع كهربا كان سببه تصفية حسابات مع مرتضى منصور، واللاعب وضع الأهلي في أزمة كبيرة.

وأوضح ان عقوبة كهربا أساسها من مباراة المريخ السوداني، وهذا الكلام تأكدت منه مليون في المائة، نادي المريخ رفض أن يصعد موضوع كهربا.

وأشار "ميدو" الي ان كهربا قال للاعب المريخ السوداني عبد الرحمن إسحاق عبارات يعاقب عليها القانون، وهذا الكلام إذا ثبُت لابد أن يحصل على عقوبة كبيرة جدًا من الفيفا ويتعرض للإيقاف لفترة طويلة، السولية سمع هذا الكلام وطلب من كهربا مرتين أن يعتذر لكنه رفض.

واختتم قائلا: كهربا لاعب لديه تاريخ من افتعال المشاكل في كل الأندية التي تعاقد معها، وعندما تتعاقد معه فأنت تأخذ مخاطرة.