شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ليفربول واكتساح لابورتا لانتخابات رئاسة برشلونة الأبرز فى صحف العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الرياضية، لعل أبرزها اشتعال الصراع على لقب الدوري الإسباني بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع الريال في ديربى مدريد، ونجاح خوان لابورتا في انتخابات برشلونة، وهزيمة ليفربول من فولهام وفوز مانشستر يونايتد على السيتى في ديربى مانشستر بالدوري الإنجليزي.

وأبرزت صحيفة "أس" الإسبانية في غلافها الصادر اليوم، هدف بنزيما الذى منح ريال مدريد التعادل مع أتلتيكو مدريد إضافة إلى والجدل حول ركلة جزاء محتملة من فيليبي، بعد ركلة زاوية نفذها توني كروس لمصلحة الريال، قام فيليبي مدافع الروخي بلانكوس بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض احتساب شيء بعد أن راجع اللقطة بنفسه عبر تقنية الفار، بعنوان: "بنزيما البطل".



اس

وجاء عنوان صحيفة "ماركا" الإسبانية، "الليجا تشتعل أتليتكو ​​قاد في الشوط الأول، لكنهم بعد ذلك سامحوا ودفعوا ثمن ذلك".، حيث تشير ماركا إلى المنافسة على قمة ترتيب الدوري الاسباني ، بعد تعادل اتلتيكو مدريد مع الريال في الديربى .



ماركا

وجاء عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لابورتا يكتسح"، حيث كرست الصحيفة صفحتها الأولى لانتصار خوان لابورتا في انتخابات نادى برشلونة ، بنسبة 54.2٪ من الأصوات.



موندو

وجاء عنوان صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لابورتازو"، لتبرز الصحيفة أيضًا انتصار لابورتا في انتخابات برشلونة.



سبورت

أبرزت صحيفة " ستار " فى غلافها الصادر اليوم هزيمة ليفربول من فولهام بعنوان:"كلوب في أسوء الحالات بعد استمرار عذاب أنفيلد."

وتطرقت للحديث عن هزيمة مانشستر سيتى من مانشستر يونايتد بعنوان: "بيب: دعونا لا نفسد الأمر الآن."



ستار

اهتمت صحيفة "ميرور " الانجليزية فى غلافها الصادر اليوم بهزيمة مانشستر سيتى من مانشستر يونايتد بعنوان:" بيب: لا تفسدوا الأمر الآن، جوارديولا يخبر لاعبيه ألا يفقدوا هدوئهم بعدما تم كسر سلسلة الانتصارات من قبل أداء رائع من اليونايتد."

وتطرقت للحديث عن هزيمة ليفربول من فولهام بعنوان: " المصطدمون بالقاع، كلوب: نحن في حالة غير اعتيادية."