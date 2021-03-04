شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكشف نتيجة فحوصات مدافعه دي ليخت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع الفريق. وكان دي ليخت تعرض لإصابة خلال الإحماء قبل لقاء سبيزيا بالدوري الإيطالي، الثلاثاء الماضي ، وتم استبعاده من التشكيل الأساسي في اللحظات الأخيرة.

وقال يوفنتوس في بيانه : خضع ماتياس دي ليخت لاختبارات طبية، والتي استبعدت وجود إي إصابة عضلية، وستكون حالة اللاعب تحت المراقبة يوميا. ويواجه يوفنتوس، أزمة في الدفاع بسبب إصابة جورجيو كيليني وخوان كوادرادو وليوناردو بونوتشي، بالإضافة إلى ماتياس دي ليخت. ولا يزال غير معروف، فترة بقاء دي ليخت بعيدًا عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات حتى الآن.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن أن مباراته ضد نابولي ستقام في 17 من شهر مارس الجاري. حددت رابطة الدوري الإيطالي موعد مباراة يوفنتوس ونابولي الكالتشيو والتي كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.

وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الفريق الضيف لم يستطع السفر إلى تورينو لمواجهة بيانكونيري بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع رابطة الدوري الإيطالي، لاعتباره خاسرًا في مباراة يوفنتوس بنتيجة 3-0 لعدم حضوره للمباراة، وخصم نقطة من رصيده.

وقدم نابولي استئنافا لدى اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية بشأن اعتباره خاسرا في المباراة، وصدر القرار بقبول الاستئناف وإعادة المباراة على أن تقام يوم 17 من شهر مارس الجاري. ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المرتبة السادسة برصيد 43 نقطة.