شكرا لقرائتكم خبر عن المصري وبيراميدز.. محمود وادي يُسقط الفريق البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز فريق بيراميدز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف اللقاء عمر جابر من صاروخية لاتصد ولاترد عند الدقيقة 61، ثم تعادل عمر كمال للمصري البورسعيدي عند الدقيقة 69، ويأتي محمود وادي لاعب بيراميدز الحالي والمصري السابق ليسجل هدفه في شباكه فريقه القديم عند الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة وصل فريق بيراميدز للمركز الخامس برصيد 22 نفس الرصيد الذي يملكه المصري البورسعيدي ويحتل به المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف. وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة المصري في اللقاء المؤجل من الجولة ١٣ للدوري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي حراسة المرمى: «شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- محمد حمدي- أحمد سامي- أحمد فتحي خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق خط الهجوم: دييجو رولان».

ويتواجد على مقاعد البدلاء: «جون أنطوي- أحمد الشناوي- طارق طه- محمود وادي- محمد فاروق- إبراهيم حسن- محمد الجباس- إبراهيم عادل- محمود صابر».