شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر للطائرة «جلوس» خلال استعداداتهم للألعاب الباراليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة منتخب مصر للكرة الطائرة «جلوس»، صباح اليوم الأحد، خلال تدريباتهم استعدادًا لخوض منافسات البطولة الإفريقية وكأس العالم والدورة الباراليمبية طوكيو 2020.

وخلال اللقاء، أكد وزير الرياضة تقديمه كل الدعم المطلوب للمنتخب المصرى لخوض منافسات الدورة الباراليمبية طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه سيتابع عن كثب خلال الفترة المقبلة استعدادات جميع المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف اللعبات، والتي ستشارك في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية المقبلة، فضلًا عن متابعة متطلباتهم المالية والإدارية واللوجستية.

وأثني لاعبو المنتخب المصري للطائرة «جلوس» على الزيارة المفاجئة للوزير لهم، مشيرين إلى حرصهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق ميدالية باراليمبية باسم مصر في مختلف المنافسات التي سيخوضها المنتخب سواء القارية أو العالمية، وكذلك الباراليمبية، والمقرر إقامتها في شهر أغسطس 2021 بطوكيو باليابان.