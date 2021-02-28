موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم بالدوري..عودة المصابين وأبرز الغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من جديد لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز حين يستضيف في السابعة والنصف مساءً نظيره فريق طلائع الجيش علي ملعب الأهلي we السلام ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة ،ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بعدما جمع 21 نقطة من 9 مباريات وله ثلاث مباريات مؤجلة،فيما يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.



أخر مباراة لعبها الفريق الأحمر في بطولة الدوري كانت يوم 26 يناير الماضي امام بيراميدز وانتهت بالتعادل السلبي،ثم تفرَغ بعدها لخوض منافسات مونديال أقيم في العاصمة القطرية الدوحة وحصل فيه الأهلي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية ،بعدها عاد إلي مصر وألتقي فريق المريخ السوادني بالجولة الأولي لدور المجموعات الأفريقي وفاز بثلاثية دون رد، ثم سافر إلي تنزانيا وواجه فريق سيمبا في الجولة الثانية وخسر بهدف نظيف.

الأمور داخل الأهلي في الأيام الماضية لم تكن علي مايرام حيث تسببت الهزيمة امام سيمبا التنزاني في انقلاب الجماهير ضد بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر واتهمته بأنه وراء الخسارة،لذلك قام محمود الخطيب رئيس النادي بعمل جلسة "عشاء" مع الجهاز الفني واللاعبين يوم الخميس الماضي خارج أسوار النادي وتم فيها الحديث عن أهمية العودة للإنتصارات من جديد سواء علي الصعيد المحلي او القاري بدءا من مباراة طلائع الجيش،كما طلب من موسيماني تصحيح الأخطاء سريعا.



الأهلي يغيب عنه في مباراة اليوم كل من ناصر ماهر ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول بسبب الإصابات العضلة المختلفة،كما يغيب رامي ربيعة واحمد رمضان بيكهام لأسبا فنية ،فيما يعود الجناح الشاب طاهر محمد طاهر بعد ان تعافي من الام العضلة الخلفية التي تسببت في غيابه عن لقائي المريخ وسيمبا التنزاني.