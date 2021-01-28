شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عرض المهدى سليمان على لجنة التخطيط بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين المهدى سليمان حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من أجل مناقشة إمكانية الدخول فى مفاوضات مع مسئولى بيراميدز لضم اللاعب سواء فى الفترة الحالية، أو الانتظار لنهاية الموسم.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مقترح التعاقد مع المهدى سليمان خاصة فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه فى الوقت الحالى نظرًا للاعتماد على شريف إكرامى، فضلاً عن رغبة اللجنة فى تدعيم حراسة مرمى الفريق بعد إن كشف ايقاف محمد الشناوى الحارس الأول بالقلعة الحمراء، عن وجود أزمة فى هذا المركز، نظرًا لظهور على لطفى الحارس البديل بمستوى غير جيد وتلقى هدفين خلال مواجهة المقاولون العرب التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 3 / 2.

وتأزمت علاقة المهدى سليمان مع مسئولى بيراميدز فى الوقت الحالى، وتعرض اللاعب للإيقاف وتحويله للتحقيق بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر حسابه الشخصي على تويتر، لم يفصح الحارس عن المقصود منها.

وحملت الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعب باستبعاده من مواجهة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.