الدوري المصري | المقاصة يطلب طاقم تحكيم دولي أمام الزمالك

طالب مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بتعيين طاقم تحكيم دولي لمباراة الفريق أمام الزمالك المقررة بعد غد الخميس في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
وذكر نادي المقاصة في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء :”نحترم التحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكن في الوقت ذاته نتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية”.
وأكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بالمقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة إذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبًا على مسيرة الفريق خاصة وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري، ويخشي خسارة أي نقاط تؤثر علي مسيرته.
وأضاف متولي أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لأدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددًا على إحترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته.
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