شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو لاعب شهر ديسمبر في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بجائزة لاعب شهر ديسمبر في صفوف البيانكونيري.

وبحسب الموقع الرسمي ليوفنتوس، فقد حصد رونالدو الجائزة، بعدما حصل على أكبر عدد من أصوات الجماهير عقب كل مباراة، وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن كريستيانو رونالدو سجل 32 هدفا في آخر 32 مباراة له في جميع المسابقات.

وساهم رونالدو في قيادة يوفنتوس لتحقيق لقب السوبر الإيطالي، قبل أيام قليلة، على حساب نابولي، حيث سجل هدفا وضعه على رأس قائمة أكثر مسجلي الأهداف على مدار التاريخ.