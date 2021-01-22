شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإعلامية لمونديال اليد: تنظيم البطولة أفضل دعاية سياحية واقتصادية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى لطفى السقعان عضو اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، إن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، أفضل دعاية سياحية واقتصادية لمصر في هذا التوقيت، موضحا أنه فى اللحظة التي يغلق فيها العالم نحن نقيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أن التحدى لأكبر أن تقام البطولة في موعدها، حيث نتعايش معها بشكل صحى سليم وندير الأزمة التي تواجه العالم بشكل مختلف، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تسير بشكل أكثر من رائع، وشيء من الإبهار من التعامل.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الصالات وقاعات الجيم حتى في الزيارات السياحية التي تقوم بها الوفود، حيث لمسوا ارتياحية شديدة وبدأوا يخرجوا من لحظات الخوف قبل البطولة.

وأوضح أن الإعلام الأجنبي قبل البطولة يختلف عنه أثناء البطولة والتحدى الحقيقى، وكان الجميع كان يتوقع أن البطولة تواجه نفس مصائرها من التأجيل.