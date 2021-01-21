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وزير الرياضة يشهد مباراة البرازيل والمجر ببطولة العالم لليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، مباراة منتخب البرازيل والمجر ضمن منافسات الدور الرئيسي المجموعة الأولي ، بالصالة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتغلب المنتخب المجري على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-23 في المجموعة الأولي والتي انطلقت في الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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