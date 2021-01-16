شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «باتشيكو» و«عبدالحليم» مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مصطفى محمد، مهاجم الفريق، إغلاق ملف احترافه الخارجي حتى نهاية الموسم الجاري والتركيز خلال مباريات الدوري الممتاز حتى يستعيد اللاعب مكانته ومستواه الذي ظهر به في الموسم الماضي.

وأكد عبدالحليم على، مدير الكرة، للاعب الصاعد، أن استمرار تألقه في المباريات سيكون هو السبيل الوحيد لتلقيه عروض احتراف خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية أثبتت أن الفريق لن يقف على رحيل أي لاعب مهما حدث، بعد أن واصل الفريق انتصاراته، وتألق عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم كاملة، وعلى رأسهم إمام عاشور، لاعب الوسط المدافع.