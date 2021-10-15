ميسي يهاجم حكم مباراة الأرجنتين وبيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

وجّه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتقادات حادة لحكم اللقاء الذي أدار مبارة منتخب بلاده أمام البيرو ضمن الجولة الـ 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.



اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الأرجنتيني لم يشفع للحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الذي أداره من انتقادات النجم الأرجنتيني.

ونشر ميسي صورة على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، جاء فيها: "كانت مباراة صعبة، بوجود رياح قوية، ومساحات قليلة في الملعب.الحكم يفعل الشيء نفسه حين يظهر في مبارياتنا، ويبدو أنه يفعل ذلك عن قصد.. لكن مرحبًا.. حققنا 3 نقاط مهمة تقربنا من هدفنا".

وألغى الحكم هدفين للأرجنتين الأول سجله كريستيان روميرو وألغي بداعي التسلل في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة، وألغى هدفا آخر سجله جيدو رودريغيز قبل دقيقتين من النهاية بداعي التسلل أيضا.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في الترتيب العام من تصفيات أمريكا الجنوبية ويتأخر بـ6 نقاط عن منتخب البرازيل المتصدر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل منتخب بيرو المركز التاسع (قبل الأخير)، وفي رصيده 11 نقطة من 12 مباراة.